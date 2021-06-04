С таджикской стороны наблюдается скопление военной техники

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 06:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области остается напряженной.

По сообщению Отдела по связям с общественностью Погранслужбы, таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в данной местности и отошла от него на 1000 метров.

При этом с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.

С Кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей Сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке Государственной границы, перешли на усиленный вариант несения службы.