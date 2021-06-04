Камчыбек Ташиев срочно вылетел на границу

Из-за ситуации на границе глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Чон-Алайский район. Об этом редакции VB.KG сообщают источники.

По их данным, ситуация на границе в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области остается напряженной.

Напомним, по сообщению Отдела по связям с общественностью Погранслужбы, таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в данной местности и отошла от него на 1000 метров.

При этом с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.

С Кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей Сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки.