Лица, прикрывающиеся именем президента в корыстных целях, будут задержаны

Участились случаи недобросовестных действий отдельных лиц, прикрывающихся именем президента. Об этом заявляет пресс-служба главы государства.

"В последнее время участились случаи недобросовестных действий некоторых лиц, которые прикрываясь именем президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, представляясь его близкими, советниками или помощниками, обращаются в государственные и иные структуры в личных корыстных целях, - говорится в сообщении.

- В этой связи отмечаем, что глава государства ранее уже заявлял, что подобные лица подлежат немедленному задержанию, даже если они являются его родственниками".

Поэтому в случаях обращения или оказания давления в целях решения личных вопросов с использованием имени президента пресс-служба главы государства просит обращаться в соответствующие правоохранительные органы.