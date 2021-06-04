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Лица, прикрывающиеся именем президента в корыстных целях, будут задержаны

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- Оксана Гут
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Участились случаи недобросовестных действий отдельных лиц, прикрывающихся именем президента. Об этом заявляет пресс-служба главы государства.

"В последнее время участились случаи недобросовестных действий некоторых лиц, которые прикрываясь именем президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, представляясь его близкими, советниками или помощниками, обращаются в государственные и иные структуры в личных корыстных целях, - говорится в сообщении.

- В этой связи отмечаем, что глава государства ранее уже заявлял, что подобные лица подлежат немедленному задержанию, даже если они являются его родственниками".

Поэтому в случаях обращения или оказания давления в целях решения личных вопросов с использованием имени президента пресс-служба главы государства просит обращаться в соответствующие правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/401815
Теги:
задержание, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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