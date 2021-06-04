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Забастовка маршруток. Пассажиров в Бишкеке развозят и автобусы активистов

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- Оксана Гут
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В связи с невыходом на линию маршруток в столице запущены автобусы, которые перевозят горожан бесплатно, в усиленном режиме работает и муниципальный общественный транспорт столицы.

По маршруту №100 курсируют автобусы, предоставленные Министерством внутренних дел КР, Министерством Обороны КР.

18-местный бус от футбольного клуба "Алга"и транспорт от "Оптима банк" развозят пассажиров по маршруту №214.

По маршруту №240 временно курсируют 2 автобуса от Западного автовокзала и 2 автобуса рынка "Мадина".

По маршруту №211 ездит автобус, предоставленный нашим горожанином.

По улице Ахунбаева, проспектам Чуй и Манаса, улице Байтик Баатыра горожан развозят 4 автобуса от активистов столицы.

Мэрия Бишкека выражает благодарность за поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/401816
Теги:
маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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