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Задержания по делу Кумтора: "Высказывания о политгонениях неуместны"

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- Оксана Гут
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Пресс-секретарь президента Кыргызской Республики Эрбол Султанбаев прокомментировал высказывания, в том числе и депутатов Жогорку Кенеша страны о политизированности последних событий, связанных с задержанием отдельных лиц по делу "Кумтора".

"Одним из основных элементов реальной борьбы с коррупцией должна быть бескомпромиссность, объективность и соблюдение законности. До сегодняшнего дня по "Кумтору" не было проведено ни одного глубокого и объективного расследования, хотя среди населения всегда открыто говорилось о коррупционной составляющей вокруг месторождения. По требованию общественности все коррупционные дела вокруг "Кумтора" на данный момент всесторонне рассматриваются. В данном деле появились имена известных в стране лиц. Однако это не должно тормозить ход расследования дел. И в этой связи на наш взгляд неуместно привязывать былые заслуги, занимаемые должности кого-либо, так как перед законом все равны.

Поэтому высказывания о якобы политических гонениях, политической составляющей этих дел - неуместны. Выступления отдельных граждан, подвергающих сомнению объективность расследования, ищущих в этом деле политическую подоплеку, не имеют под собой почву. Хотелось бы призвать всех к терпимости. Точку должны поставить соответствующие компетентные органы", - отметил Эрбол Султанбаев.

Напомним, накануне депутат ЖК Канат Исаев выступил с речью, в которой призвал власти отпустить задержанных по делу Кумтора бывших высокопоставленных чиновников под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/401818
Теги:
задержание, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Кумтор
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