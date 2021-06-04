Кыргызстан примет участие в создании Евразийского медицинского агентства

В ЕАЭС предусматривается создать Евразийское медицинское агентство. Мобилизовать ресурсы для этого призвал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на проходящем со 2 по 5 июня Петербургском экономическом форуме, на пленарной сессии "Лекарственная безопасность в основе устойчивости системы здравоохранения".

По словам Председателя Коллегии ЕЭК, для решения задач, которые стали очевидны во время пандемии COVID-19, необходима кооперация государств Союза в сфере производства лекарств. Универсальным евразийским механизмом оценки их качества, эффективности и безопасности стало бы, по словам Мясниковича, упомянутое агентство.

"В Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрено принятие Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Мы полагаем целесообразным включить в этот документ предложения по созданию такого централизованного агентства. Это позволило бы резко сократить сроки процедур экспертизы документов и инспекций производственных площадок, объединить и скоординировать усилия специалистов", – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

При этом, считает Мясникович, следует в большей степени уделять внимание вопросам нормативно-правового, методического обеспечения лекарственными препаратами в Союзе. Сегодня в нем действует порядка 70 документов, которые регулируют эти вопросы. Регистрация лекарственных средств по наднациональным правилам в ЕАЭС ведется с 2018 года, и на сегодняшний день по правилам ЕАЭС принято 965 заявлений, выдано 167 регистрационных удостоверений.

"Российская Федерация с начала этого года полностью перешла на регистрацию новых лекарственных препаратов по правилам ЕАЭС. Остальные страны Союза перейдут с 1 июля этого года. Ключевая задача – к концу 2025 года регистрационные досье всех обращаемых на общем рынке лекарств должны быть приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС. Все решения приняты, теперь важно реализовать их", – сказал Михаил Мясникович

К числу приоритетов он отнес также промышленную кооперацию для обеспечения лекарственной безопасности государств ЕАЭС. Их главы 21 мая этого года приняли решение разработать план мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран-партнеров стратегически важными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, а также по налаживанию их производства в Союзе. Разработанный документ планируется внести на утверждение Евразийским межправительственным советом до конца года. "Успех будет гарантирован, потому что объединенными усилиями можно будет решать эти большие задачи", – заявил Мясникович.