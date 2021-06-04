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Верховный суд соболезнует Нурсейиту Арапбаеву в связи с кончиной матери

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- Оксана Гут
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Верховный суд Кыргызской Республики выражает соболезнования Нурсейиту Арапбаеву в связи с кончиной матери.

"Судьи и сотрудники аппарата Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики выражают глубокие соболезнования судье Верховного суда Кыргызской Республики Арапбаеву Нурсейиту Макеновичу, а также родным и близким по поводу кончины матери – Алийма Арапбаевой. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты и выражаем глубокое сочувствие", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.


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URL: https://www.vb.kg/401821
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан, некролог
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