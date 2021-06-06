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Военные топографы стран СНГ укрепляют сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге состоялось 27-е заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств СНГ. Участие в нем, по информации Министерства обороны РФ, приняли представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата Совета министров обороны (СМО) стран Содружества.

Рассмотрен широкий круг вопросов укрепления сотрудничества в этой сфере. Они предусмотрены и Концепцией топогеодезического и навигационного обеспечения единой системы управления тактического звена для военных ведомств государств-партнеров, проект которой представил председатель Координационного комитета, начальник Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк. А заместитель секретаря СМО полковник Виктор Чумаков отметил, что взаимодействия в сфере топогеодезического и навигационного обеспечения войск отнесено к числу приоритетов в Концепции военного сотрудничества государств СНГ до 2025 года.

Участники заслушали информацию о системе совершенствования подготовки соответствующих военных кадров для этих стран на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского МО РФ, обменялись опытом своей работы. И посетили также Уральский оптико-механический завод, где ознакомились с оборудованием для проведения геодезических исследований.

Кроме того, делегациям был продемонстрирован в полевых условиях эпизода тактико-специального учения по обеспечению войск (сил) военного округа геопространственной информацией о местности, с использованием материалов аэрофотосъемки беспилотных летательных аппаратов.


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URL: https://www.vb.kg/401822
Теги:
СНГ, безопасность, сотрудничество
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