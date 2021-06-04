Бишкекчанин Данияр Омурзаков запустил бесплатные автобусы для горожан

Бишкекчанин Данияр Омурзаков во время забастовки водителей маршруток придумал свой способ помочь жителям столицы. В частности, он запустил бесплатные автобусы для горожан. Теперь на своей странице в соцсети он просит распространить сообщение про автобусы, чтобы больше бишкекчан и гостей столицы смогли воспользоваться общественным транспортом.

"Уважаемые Бишкекчане и гости столицы!

Если Вам помогла моя инициатива бесплатного автобуса во время забастовки водителей микроавтобусов и Вы воспользовались им – я рад также, как и Вы!

Бишкек - это мой родной город, в котором я родился, который воспитал меня, дал мне возможность проявить себя. И сейчас, в эти трудные дни, я понял, что обязан помочь городу и горожанам. Вместе мы можем преодолеть любые трудности! Главное - максимально держаться в позитиве, ведь каждый из нас нужен и дорог столице!

Если Вы прочитали мое обращение, то напишите 5-ти своим друзьям по Whatsapp: "Привет, бишкекчанин! В городе курсируют бесплатные автобусы. Поделись этим сообщением с 5 друзьями и помни - Ты нужен Столице, Столица нужна Тебе! Мы лучшие!"", - написал Данияр Омурзаков.