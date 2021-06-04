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МВД КР призывает граждан не распространять ложную информацию

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- Бакыт Басарбек
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В последнее время участились случаи, где граждане Кыргызстана распространяют ложные сообщения в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях. В этой связи в МВД КР просят любые сведения проверять, а не рассылать дальше и будоражить общество

"Важно не допустить распространения ложной информации. Мы призываем граждан, не распространять фейковую - недостоверную информацию.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения в социальных сетях и Интернете!

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности", говорится в сообщении МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/401825
Теги:
МВД, Кыргызстан, фейк
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