МВД КР призывает граждан не распространять ложную информацию

В последнее время участились случаи, где граждане Кыргызстана распространяют ложные сообщения в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях. В этой связи в МВД КР просят любые сведения проверять, а не рассылать дальше и будоражить общество

"Важно не допустить распространения ложной информации. Мы призываем граждан, не распространять фейковую - недостоверную информацию.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения в социальных сетях и Интернете!

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности", говорится в сообщении МВД КР.