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Кыргызстанцы участвуют в Петербургском международном экономическом форуме

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- Евгений Денисенко
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Делегация Кыргызстана принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который проходит сейчас в северной столице России. В рамках форума состоялась встреча с главой "ВТБ Капитал Инвестиции", старшим вице-президентом банка "ВТБ" Владимиром Потаповым.

Собеседниками Потапова стали посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат, первый заместитель министра экономики и финансов КР Данияр Иманалиев, полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ Нурбек Сатвалдиев, председатель правления ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" Улан Айылчиев.

В ходе беседы, рассказали в посольстве КР в РФ, была представлена информация о подходах к инвестиционным решениям, условиям кредитования, работе с корпоративными клиентами и акционерами бизнеса. Обсуждались также приоритетные направления взаимодействия в финансово-экономической сфере, цифровой банкинг, вопросы сотрудничества в межбанковской сфере.

Активы "ВТБ Капитал Инвестиции" сегодня составляют 3,8 трлн рублей. Как отмечал ранее Владимир Потапов, активному росту во многом способствует идеология компании: быть первопроходцем и реализовывать новаторские подходы, запуская новые продукты и сервисы.

Кроме того, делегация Кыргызстана провела ряд рабочих переговоров на полях пленарных секций ПМЭФ-2021 по вопросам продовольственной безопасности, на заседаниях по теме продвижения идеи клиентоцентричности государства.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Его тема в нынешнем году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках ПМЭФ-2021 также организованы форумы малого и среднего предпринимательства, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Сегодня, 4 июня, ожидается выступление на нем президента России Владимира Путина.


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URL: https://www.vb.kg/401827
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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