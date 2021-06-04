Нурлан Султанкул уулу: В горах вертолетчик для военнослужащих царь и бог

Руководитель Совета ветеранов военной авиации Султанкул уулу Нурлан в интервью редакции VB.KG рассказал, что созданная ими общественная организация призвана привлечь внимание к состоянию авиации в Кыргызской Республике, а также к положению ветеранов военной авиации и их семей.

- Наша задача рассказывать молодому поколению об истории авиации Кыргызстана. Опыт 1999-2000 годов показал, что авиация, армейская, штурмовая в Кыргызстане необходима. И военно-транспортная авиация также необходима, она помогает мобильно десантировать войска, ведь большая часть территории Кыргызстана – горы.

Я летал на вертолетах МИ-8 и видел, что в горах вертолетчик для военнослужащих - царь и бог. Авиация доставляет и воду, и пищу, и патроны. И это важно понимать, когда мы говорим о боеспособности страны. Важно помнить, что только авиация спасает жизнь военнослужащих, когда они находятся на грани жизни и смерти. Благодаря тому, что наши вертолетчики имеют опыт высотных полетов, во время стихийных бедствий военные могут оперативно оказывать помощь и гражданскому населению, – говорит Султанкул уулу Нурлан.

Также он отметил, что члены их организации зачастую решают самые разные проблемы: от похорон до ухода за одинокими ветеранами.

- Мы рады сотрудничеству с родными Героев, ветеранов военной авиации. Так не так давно родные летчиков установили бюсты героев на территории части. И сейчас готовится, собирается материал для открытия музея военной авиации силами летчиков, Минобороны, СВО. Мы должны сделать все чтобы не дать исказить историю военной авиации, историю Великой Отечественной войны. Это же память о подвиге наших дедов, которые освободили Европу от фашизма. Потому в свое время я открывал музей в школе №1 г Бишкек. И надеюсь у нас получится собрать уникальные экспонаты, - добавил руководитель совета ветеранов военной авиации КР.