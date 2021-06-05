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Страны ШОС активизируют сотрудничество в области безопасности

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- Евгений Денисенко
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Государствам ШОС предстоит активизировать усилия по обеспечению безопасности, в свете новой геополитической ситуации. Об этом шла речь на XVI заседании Форума ШОС, состоявшемся прошло в режиме видеоконференции.

Организатором выступил Исламабадский институт стратегических исследований, а участие в форуме приняли представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата ШОС.

Данный форум был учрежден на заседании, состоявшемся в Московском государственном институте международных отношений (университет) МИД Российской Федерации в мае 2006 года. И является, как отметили в Центре исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО, многосторонним, общественным консультационно-экспертным механизмом, образованным для содействия и научной поддержки деятельности Организации, развития взаимодействия научно-исследовательских и политологических центров государств-партнеров, проведения совместных исследований по актуальным вопросам в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий, в гуманитарной и других областях.

На нынешнем заседании речь также шла о перспективах интенсификации экономического взаимодействия, о преодолении негативных последствий пандемии. Подчеркнуто, что пространство "семьи ШОС", состоящее из 18 участников в статусе стран-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей, обладает колоссальным экономическим потенциалом. Объединяя более 3 млрд человек или порядка 40 процентов населения планеты с долей почти в четверть от общемирового ВВП, ШОС становится центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков. Как следствие, все большую актуальность приобретает выработка планов многостороннего взаимодействия, реализация программ и проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.

Выводы, сделанные в результате заседания, теперь будут направлены в Секретариат ШОС и МИДы этих стран. Состоявшийся Форум стал также важным подготовительным мероприятием в преддверии предстоящего юбилейного заседания Совета глав государств и правительств Организации. Оно должно пройти 16-17 сентября в столице Таджикистана городе Душанабе и будет посвящено 20-летию создания ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/401832
Теги:
Россия, Таджикистан, безопасность, Кыргызстан, ШОС
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