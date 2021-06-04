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Кумтор. "И правительство, и ЖК имеют право отменить свои прошлые решения"

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- Бакыт Басарбек
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Самое худшее соглашение по Кумтору было составлено в 2017 году, когда премьер-министр Сапар Исаков взял на себя обязательства арбитра. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков.

По его словам, Исаков заключил стратегическое соглашение с канадской компанией "Центерра Голд", отказалавшись от экологических претензий на сумму в 7 млрд сомов.

- Сапар Исаков единолично подписал соглашение о выплате 50 млн долларов вместо утвержденной судом положенной нам суммы. Вообще ни президент, ни правительство, и кто-либо не имеет право отменять решение судов. Наоборот решение суда подлежит исполнению, пусть даже районного, - отметил Исабеков.

Экс-вице-спикер предложил нынешнему правительству отменить соглашение от 2017 года.

- Сапар Исаков один такое не решал, все сделала атамбаевская команда. Тем не менее, говорю это как юрист, судебное решение никто не отменял и по этой причине нынешнее правительство имеет полное право отменить то решение от 2017 года, - сказал он.

Кроме этого, по словам Исабекова, и парламент имеет право отменить свое решение по поводу передачи двух ледников канадской компании.


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URL: https://www.vb.kg/401833
Теги:
Кубанычбек Исабеков, Сапар Исаков, Кумтор
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