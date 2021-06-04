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В Баткене утонула 11-летняя девочка

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- Оксана Гут
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В Баткене утонула 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 4 июня около 10:59 часов поступила информация о том, что в канале Батырханова города Баткен утонула девочка (А.Е) 2010 г.р.

На место выехали 9 спасателей из Отдельно спасательного отряда №3 г.Баткен. До прибытия спасателей местные жители вынесли тело погибшей из воды и передали родственникам.

Сотрудниками отдела МЧС города Баткен проводят разъяснительную работу среди детей и взрослых о правилах купания на водных объектах (бассейны, каналы). А также ведутся разъяснительные работы нам местах, где купания запрещено.


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URL: https://www.vb.kg/401835
Теги:
Баткенская область, Минздрав, МЧС, Кыргызстан, ребенок утонул
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