В Баткене утонула 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 4 июня около 10:59 часов поступила информация о том, что в канале Батырханова города Баткен утонула девочка (А.Е) 2010 г.р.

На место выехали 9 спасателей из Отдельно спасательного отряда №3 г.Баткен. До прибытия спасателей местные жители вынесли тело погибшей из воды и передали родственникам.

Сотрудниками отдела МЧС города Баткен проводят разъяснительную работу среди детей и взрослых о правилах купания на водных объектах (бассейны, каналы). А также ведутся разъяснительные работы нам местах, где купания запрещено.