Послу Таджикистана в Кыргызстане вручена нота протеста МИД КР

4 июня в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в КР, которому вручена Нота протеста МИД КР в связи с целенаправленным проникновением таджикских военнослужащих и военизированной техники в глубь кыргызской территории в местности "Унжу-Булак" Чон-Алайского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Руководителю дипломатического представительства Таджикистана указано, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, а также Протокол рабочей встречи представителей министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокационные действия, которые неизменно ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств", - говорится в сообщении.

Отмечено, что несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым возможностей проведения переговоров для снятия напряженности.

Кыргызская сторона, в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации в приграничных районах двух государств, потребовала от таджикской стороны демонтировать из местности "Унжу-Булак" установленные контейнеры, отвести стянутые силы военнослужащих и военизированной техники.