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Минобороны: При вынужденной жесткой посадке пострадали три человека

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- Оксана Гут
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Сегодня в Ноокатском районе Ошской области вертолет МИ-8 МТ Сил воздушной обороны ВС КР совершил вынужденную жесткую посадку. Об этом сообщает Управление информационной работы Минобороны КР.

На борту находились около 10 человек, жертв нет.

"По предварительным данным, трое человек получили незначительные травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Меж тем, как сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития со ссылкой на заместителя директора Ноокатского Центра общеврачебной практики Эртабылды Коккозова, на место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи ЦОВП Ноокат.

При поступлении пострадавших в стационары будет дана дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/401842
Теги:
Минздрав, Министерство обороны, Ноокатский район, Кыргызстан, пострадавшие
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