Адвокат Асылбека Жээнбекова требует от суда изменить ему меру пресечения

Защита депутата Асылбека Жээнбекова подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на постановление следственного судьи Первомайского районного суда

Защита депутата Асылбека Жээнбекова Жогорку Кенеша Кыргызской Республики подала апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда на постановление следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека Т.Бекенова от 31 мая 2021 года. Об этом сообщил адвокат Жээнбекова Давран Касымов.

Как известно, постановлением следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек Т.Бекенова ходатайство Генеральной прокуратуры было удовлетворено и в отношении действующего депутата Асылбека Жээнбекова была применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 31 июля 2021 года.

Защита считает, что данное решение было принято с грубыми нарушениями норм действующей Конституции Кыргызской Республики и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики без надлежащего исследования обоснованности подозрения.

"В связи с этим мы просим отменить постановление следственного судьи Первомайского районного суда г.Бишкек Т.Бекенова от 31.05.2021 года о применении подозреваемому Асылбеку Жээнбекову меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года. Отказать в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и применить в отношении Жээнбекова меру пресечения, не связанную с лишением свободы до тщательной проверки дела по Кумтору", - сообщил адвокат Касымов. - Весь процесс по задержанию Асылбека Жээнбекова является полностью антиконституционным, поскольку согласно требованиям ст. 78 действующей Конституции следует, что депутат парламента не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше".

Как известно, по новой Конституции, привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

"Вместе с тем отмечаем, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении следственного судьи, судьи, определении суда должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания. Однако, в материалах, представленных суду, фактические обстоятельства, ставшие основанием для избрания такой меры пресечения, отсутствуют", - подчеркнул адвокат.

Он заявил, что оснований скрыться от органов следствия, тем более воспрепятствовать следствию у Жээнбекова не имеется.

"Наш подзащитный являлся по первому вызову, не скрывался от органов следствия, каким-либо способом не воспрепятствовал следствию, имеет постоянное место жительство", - отметил адвокат Д.Касымов.

Кроме этого, как он добавил, в ходе судебного рассмотрения со стороны следователя, прокурора достаточных доказательств, подтверждающих совершение умышленного преступления подозреваемым А.Жээнбековым не предоставлены.

"Наш подзащитный трижды был избран депутатом парламента страны, более 4 лет являлся спикером парламента. Имеет своих убежденных избирателей, многочисленных сторонников. В своей депутатской деятельности реализовал немало проектов по оказанию поддержки и помощи кыргызстанцам. Защита уверена, что эти факторы также имеют значение при рассмотрении нашей апелляционной жалобы", - заключил адвокат Жээнбекова Давран Касымов.