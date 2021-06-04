Кабмин КР высказался относительно неописанного участка "Унжу-Булак"

Специальное представительство Кабинета министров Кыргызской Республики по приграничным вопросам по опубликованной таджикской стороной информации относительно участка "Унжу-Булак" в Чон-Алайском районе Ошской области сообщает следующее:

"С 2002 года правительственными делегациями Кыргызской Республики и Республики Таджикистан проводится совместная работа по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, процесс описания которой в настоящее время не завершен.

В этой связи заявление относительно того, что участок "Унжу-Булак" является описанным не соответствует действительности.

Следует отметить, что между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан не подписан соответствующий Договор об описании данного участка, что говорит о незавершенности юридического оформления кыргызско-таджикской госграницы. Следовательно, попытки несогласованного освоения данного участка со стороны Республики Таджикистан с установкой различных конструкций и контейнеров не соответствует добрососедским и дружеским отношениям и в последующем может привести к эскалации ситуации на приграничных территориях".