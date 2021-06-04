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Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева навестила Асылбека Жээнбекова в СИЗО

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- Бакыт Басарбек
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Вице-спикер Жогорку Кенеша, депутат от фракции СДПК Аида Касымалиева навестила своего коллегу Асылбека Жээнбекова в СИЗО ГКНБ. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

По ее словам, Жээнбеков передал привет всем сторонникам и соратникам.

"Посетила коллегу и экс-спикера Жогорку Кеңеша Асылбека Шариповича Жээнбекова в СИЗО ГКНБ. Асылбек Шарипович в хорошем расположении духа, спокоен и, как всегда, держится с достоинством. Расценивает все произошедшее, как сведение счетов и зачистку политического поля, так как по предъявленному обвинению нет никаких фактов и аргументов. Для того, чтобы понять это надо почитать постановления и стенограмму тех заседаний 2012 года, сравнить их; посмотреть как велись заседания, кто что говорил. Передал привет всем сторонникам и соратникам, будет отстаивать свою невиновность в рамках законов КР.

Ранее защита депутата подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на постановление следственного судьи Первомайского районного суда. Решение о применении к Асылбеку Жээнбекову меры пресечения в виде заключения под стражу принято с грубыми нарушениями норм действующей Конституции и уголовно-процессуального законодательства.

По новой Конституции привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

Сегодня не успела навестить и других депутатов, как вице-спикер ЖК, но вместе с другими коллегами ЖК посещу обязательно всех задержанных депутатов на следующей неделе".


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URL: https://www.vb.kg/401849
Теги:
Асылбек Жээнбеков, СИЗО, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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