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Граница КР и РТ. Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано

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- Оксана Гут
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Сегодня, 5 июня, по состоянию на 9.00 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

"Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано. Предпринимаются все меры по урегулированию обстановки", - говорится в сообщении.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Отметим, накануне МЧС, по данным их ведомства, начали эвакуацию местных жителей. Людей распределили в здание средней школы имени А. Мурзакулова, 44 ПТУ и в Центральную мечеть. Организацией переселения граждан занялось руководство Чон-Алайского районного управления МЧС КР. Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/401851
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, безопасность, Кыргызстан, Погранслужба
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