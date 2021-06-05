Граница КР и РТ. Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано

Сегодня, 5 июня, по состоянию на 9.00 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

"Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано. Предпринимаются все меры по урегулированию обстановки", - говорится в сообщении.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Отметим, накануне МЧС, по данным их ведомства, начали эвакуацию местных жителей. Людей распределили в здание средней школы имени А. Мурзакулова, 44 ПТУ и в Центральную мечеть. Организацией переселения граждан занялось руководство Чон-Алайского районного управления МЧС КР. Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи.