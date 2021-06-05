Жесткая посадка вертолета: Пострадали 14 человек

В результате инцидента с вертолетом в Ошской области пострадали 14 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Напомним, 4 июня примерно в 12 часов 45 минут вертолет Сил Воздушной обороны КР совершил вынужденную посадку в районе села Кичи-Алай Ноокатского района Ошской области. В результате жесткой посадки произошло возгорание вертолета. Всего на борту находились 15 человек, из них трое - члены экипажа. По данному факту, отмечено Минобороны КР, назначено служебное расследование.

"В Ошскую межобластную объединенную больницу по линии скорой медицинской помощи были доставлены 14 пострадавших. Из них 5 пострадавших с различной степенью ожогов госпитализированы в ожоговое отделение, 1 в травматологию, 3 в нейрохирургию. У одного пострадавшего состояние оценивается как тяжелое, у четверых средней тяжести, у четверых относительно удовлетворительное. Все получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении Минздрава.

Остальные 5 пострадавших после оказания первой медицинской помощи перенаправлены в военный госпиталь.