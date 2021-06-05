В Баткене 18-летний пограничник застрелился в войсковой части

18-летний солдат-срочник застрелился в войсковой части. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

"4 июня военнослужащий Баткенского пограничного отряда рядовой М.Д. 2003 г.р. совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Данный военнослужащий был призван на срочную военную службу весной 2021 г.

С целью расследования обстоятельств и причин произошедшего в войсковой части Военной прокуратурой проводится расследование.