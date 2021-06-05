МВД: Поиски Орхана Инанды проводятся на всей территории Кыргызстана

Продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску кыргызстанца Орхана Инанды. Об этом заявляет пресс-служба МВД КР.

Досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.

"На всей территории Кыргызстана продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды. Следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных следователей и оперативников МВД КР, ГУВД г. Бишкек, ГУВД Чуйской области и УВД

Октябрьского района проводит необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, устанавливает и допрашивает свидетелей, а также возможных очевидцев", - отмечают в ведомстве.

Кроме, этого по указанию министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова, поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего, проводятся на всей территории республики.

"Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодиях, мусорных свалках и полигонах. Проверяются места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны", - информируют в МВД.

Продолжается широкомасштабная работа по установлению местонахождения гражданина Орхана Инанды.