В Таджикистане усиливаются притеснения этнических кыргызов

В начале июня этого года 29 этнических кыргызов – граждан Республики Таджикистан прибыли в Баткенскую область Кыргызской Республики через территорию с. Чорку Исфаринского района. Об этом стало известно со слов местных жителей.

Сообщается, что 16 взрослых человек и их 13 несовершеннолетние дети ранее проживали на территории Джергетальского (Лахшского) района Таджикистана, но были вынуждены покинуть места проживания из-за начавшихся притеснений.

По словам Шухрата (имя просил не называть, боится за оставшихся в РТ родственников) причиной переселения стали притеснения этнических кыргызов со стороны таджикских властей и ухудшение социально-экономического положения.

"После закрытия кыргызской границы стало сложно с ГСМ. Нам некуда вывозить овощи, раньше везли в Россию, но сейчас не можем из-за границы. Многие работали в Кыргызстане, сейчас вообще без денег остались. К родственникам не дают ездить. Таджики забирают у кыргызов земли силой, меняют наши кыргызские названия сел на таджикские", - рассказал он.

Действительно в Таджикистане участились факты присвоения земельных участков этнических кыргызов и их распределения между представителями титульной нации. Ввиду того, что основную часть их дохода составляет земледелие, оставшись без средств, эти граждане Таджикистане едут в Кыргызстан.

Эксперты говорят, притеснения этнических кыргызов в Таджикистане идут не первый год. Например, сильны притеснения в районах Жерге-Тал и Мургаб, где живет подавляющее число кыргызов. Эти кыргызские земли были переданы Таджикистану в 1924-25 годах решением Исполнительного комитета СССР, что позволило вычленить Каракалпакскую автономную область из состава Узбекистана и сформировать отдельную республику – ныне Таджикистан.

В этих районах на протяжении 10 лет идут притеснения этнических кыргызов, мероприятия по таджикизации особенно активно проводятся в Жерге-Талском районе. Например, село Кашат с кыргызским названием переименовали в Сарипул, село Жайылган - в Чорсу, поселок Ачык-Алма - в Севзипед, место Кара-Сай - в Бахор.

При этом эксперты приводят в пример отношение к этническим таджикам в Кыргызстане, где сохранились исторические названия - Ала-Бука, Гулистан, Жойи. Таджикский язык официально является одним из четырех языков, на которых можно получать школьное образование.

Значительное ухудшение отношения к этническим кыргызам и просто к гражданам Кыргызстана было замечено в начале апреля текущего года, до военного конфликта. Таджикская служба "Азаттыка" сообщала, что власти граничащих с Кыргызстаном Мургабского и Лахшского районов Таджикистана призвали жителей обеих стран как можно скорее отказаться от одного гражданства. Эти два района в Таджикистане частично населены кыргызами, и, по данным властей РТ, некоторые жители все еще имеют паспорта и Кыргызстана, и Таджикистана.

Чистка в заселенных этническими кыргызами населенных пунктах продолжилась и после конфликта. К примеру, глава с.Кара-Кенже был заменен на таджика по национальности.

Политолог Марс Сариев отмечает, что сложившаяся ситуация является следствием того, что Таджикистан сейчас блокирован.

"Со стороны Кыргызстана авиа, наземные транспортные сообщения блокированы, растет социальная напряженность внутри Таджикистана. Таджикские граждане не могут выехать в Россию через Кыргызстан, а это наиболее дешевый способ транзита в РФ. Не могут вывозить плодо-овощную продукцию, потому что обычно товар шел через Кыргызстан", - говорит он.

Число этнических кыргызов, родившихся в Таджикистане и получивших там гражданство, а в дальнейшем переселившихся в Кыргызстан по программе "Кайрылман", на сегодняшний день достигает 30-35 тысяч человек. Большинство переселенцев сдали таджикские паспорта и получили гражданство КР.

Учитывая большое количество этнических кыргызов, проживающих на территории Джергетальского (Лахшского) района РТ в ближайшей перспективе не исключается возможность прибытия в КР других этнических кыргызов из РТ по аналогичному маршруту.