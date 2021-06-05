Эмомали Рахмон пытается создать образ внешнего врага?

В ночь на 4 июня таджикские пограничники перешли спорный участок кыргызско-таджикской границы, углубившись на 1 км на территорию Кыргызстана, и установив контейнер. Эксперты Кыргызстана в один голос заявили, что подобные действия наших соседей являются преднамеренной провокацией, так как все готовилось заблаговременно – выбирался маршрут, подводились контейнер, кран, техника. Кроме этого, было организовано у границы скопление людей и легкобронированной техники.

Безусловно, подобные действия таджикской стороны являются нарушением договоренностей, достигнутых кыргызской и таджикской сторонами в мае текущего года. Что же заставило наших соседей пойти на столь опрометчивый шаг, который может привести к негативным последствиям для всего региона Центральной Азии?

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 68 лет. Он руководит страной с 1992 года. На посту главы государства занимается в основном укреплением контроля над экономическими активами страны, чтобы не упустить власть и гарантировать ее передачу своему сыну.

Авторитарный режим Рахмона, по всей видимости, пытается создать образ внешнего врага из-за имеющихся внутренних проблем в экономике. Дело в том, что после того, как Кыргызстан закрыл свою границу на плотный замок, у соседей начались серьезные проблемы. В первую очередь это отразилось на фермерах, которые возили свою продукцию в Россию через Кыргызстан. Теперь же для них есть только путь через Узбекистан, но это намного дороже. По этой причине возить стало крайне невыгодно и поэтому овощи стали гнить на полях.

Также в Таджикистане и цены подорожали на многие товары первой необходимости, которые опять же возились через Кыргызстан. В том числе наша страна перекрыла все контрабандные пути, на которые раньше закрывались глаза. В результате в стране стали зреть недовольства в адрес недальновидной политики президента. Поэтому, как считают политологи, Рахмону нужен какой-то внешний фактор, внешний враг, что он и пытается создать на границе с Кыргызстаном.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о необходимости урегулирования всех имеющихся вопросов исключительно мирным путем. Но пока официальный Душанбе не идёт на встречу.

В этой связи дальнейшее затягивание конфликтных событий будет негативно сказываться не только на безопасности наших стран, но и региона в целом. Вызовы и угрозы в лице террористов и экстремистов никуда не ушли. Не случайно Узбекистан предложил выступить посредником в переговорах, понимая, что региональная безопасность находится под угрозой.

Для официального Бишкека есть только один вариант - вопрос демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы должен быть решен только мирным путем в самые короткие сроки с учетом обоюдных интересов сторон. Кыргызстан готов вести и ведет конструктивный и постоянный диалог с таджикской стороной. Но действия пограничников Таджикистана показывают, что они этого пока не желают.