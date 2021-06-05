Погода
$ 84.43 - 84.82
€ 101.77 - 103.27

Патроны для РТ. Кто пытается вбить клин между Казахстаном и Кыргызстаном?

179  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны Казахстана инициировало проект закона об оказании Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи, опубликованного для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Таким образом Казахстан планирует передать Таджикистану следующее оборудование:

⁃ патроны с пулей ПС 5,45 мм - 3 млн 240 штук;

⁃ патроны 23 мм - 20 тыс. 76 штук;

⁃ выстрелы минометные 82 мм - 10 тыс. штук.

Совпадение это или нет, но удивительным образом военная помощь Таджикистану совпала по времени с сегодняшними событиями на границе, когда с таджикской стороны наблюдалось скопление военнослужащих и военной техники.

Можно, конечно, предположить, что это просто совпадение, но смущает один момент. Ещё в феврале этого года Министерство обороны Казахстана планировало оказать безвозмездную военно-техническую помощь как Таджикистану, так и Кыргызстану. Оба проекта закона были опубликованы для общественного обсуждения.

Теперь же мы видим, что о военной помощи нашей стране больше нет ни слова, а Таджикистану возможна будет оказана поддержка, так как после общественных обсуждений законопроект должен быть вначале одобрен парламентом РК. С другой стороны, возможно Казахстан действует в рамках помощи России. Как известно, Кремль приложил много усилий и денег для того, чтобы Таджикистан стал страной, способной противостоять проникновению из Афганистана.

Законопроект для общественного обсуждения на казахстанском сайте появился 3 июня и не исключено, что Таджикистан просто решил воспользоваться этим совпадением. По крайней мере, в СМИ Таджикистана данная военная помощь Казахстана преподносится общественности чуть ли не как поддержка союзника в войне.

Остаётся только надеяться, что депутаты парламента Казахстана осознают, что кто-то намерено вбивает клин между нашими странами. Ведь что ни говори, но от их решения в какой-то степени зависит мир в ЦА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401862
Теги:
Казахстан, оружие, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  