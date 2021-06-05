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Дети приграничных сел Баткена отправились на отдых на побережье Иссык-Куля

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- Оксана Гут
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Сегодня, 5 июня, дети и учителя из приграничных сел Баткенской области, пострадавших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28–30 апреля, отправились на отдых в Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпариса Рысбекова, 100 детей и 15 учителей по инициативе президента Садыра Жапарова, а также во исполнение Указа главы государства "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области", отправляются на 10 дней в детский оздоровительный центр "Жалын" в Иссык-Кульской области.

Во время отдыха с ними будут работать психологи и аниматоры, также подготовлена культурная программа пребывания с привлечением деятелей искусства.

Мероприятие направлено на реабилитацию детей после пережитого стресса во время событий на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Отметим, что подробные мероприятия по оздоровлению детей в детских оздоровительных центрах будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/401863
Теги:
Баткенская область, дети, приграничные конфликты, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых
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