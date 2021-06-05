Замира Акбагышева вручила медаль "За лидерство" Валентине Матвиенко

На Втором женском форуме, проходившем в Кемерово, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева вручила медали международного значения "За лидерство" председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко и организатору форума, главе Совета по попечительству в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой.

Кузбасс второй раз стал площадкой для проведения крупных международных встреч прекрасной половины мира. Две тысячи представительниц женских организаций из разных регионов России и стран, в том числе из Кыргызстана, собрались в Кемерово, чтобы открыто обсудить, над чем им вместе надо поработать. Кроме того, еще более ста тысяч человек наблюдали за работой площадок в режиме онлайн. В этом году количество гостей стало почти втрое больше, а сама кемеровская встреча получила статус выездной сессии Евразийского международного женского форума. В адрес участников мероприятия поступила приветственная телеграмма президента Российской Федерации Владимира Путина, что подчеркивает важность и актуальность события.

По мнению Замиры Акбагышевой, одна из главных целей Евразийского женского движения - актуализировать глобальную женскую повестку с учётом новых реалий, с которыми сталкивается мир. Прежде всего - это борьба с коронавирусной инфекцией, восстановление экономики и социальной сферы после ограничений, а также решение экологических проблем. "Пандемия в очередной раз показала, что женщины могут горы свернуть в экстремальных условиях. Многие из них возглавляют борьбу с коронавирусной инфекцией, работают в опасной зоне, стали волонтерами, чтобы поддержать малоимущие семьи, стариков, нуждающихся не только в материальной помощи, но и в добром слове, - сказала Замира Акбагышева в выступлении на форуме. - И что важно - со своих матерей, сестер берет пример молодежь.

Такие встречи, по словам Акбагышевой, не проходят бесследно. Первый форум в Кузбассе стал для Кыргызстана результативным. "После него у нас завязались с кузбасскими подругами не только дружеские, но и деловые контакты. Благодаря им 60 наших юношей и девушек стали студентами высших учебных заведений в Кузбассе. А уровень подготовки специалистов там очень высокий", - отметила президент Конгресса женщин.

По ее мнению, это только начало. Такие встречи вдохновляют, придают силы, создают новые условия для сотрудничества женщин Кыргызстана, России и других стран, "Мы хотим обменивать опытом, делиться идеями, есть много сфер жизни, где нужна именно женская рука", - считает Замира Акбагышева.