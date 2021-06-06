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Спецназовцы Кыргызстана примут участие в учении ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Штабные переговоры по подготовке учения специального учения ОДКБ с формированиями сил спецназначения "Гром-2021" состоялись в Ереване. В них приняли участие представители полиции и других заинтересованных министерств и ведомств Армения, внутренних войск МВД Беларуси, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю наркотиков при президенте Таджикистана и Секретариата ОДКБ.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, штабные переговоры прошли в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год. Были рассмотрены и согласованы основы замысла и порядок проведения учения, вопросы его всестороннего обеспечения, составы руководства учения и национальных контингентов государств ОДКБ, привлекаемых на него, сроки и порядок прибытия их в район проведения, другие задачи.

В ходе учения"Гром-2021" предстоит отработать в два этапа практические действия формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, с использованием бронетехники, специального автотранспорта, авиация, БПЛА, служебно-розыскных собак.

В текущем году военные Кыргызстана примут участие еще в ряде маневров, организуемых в рамках ОДКБ. О планах на этот счет рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе недавнего выездного заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Как отметил российский военачальник, при планировании подготовки и проведении учений учитываются сложившаяся военно-политическая и стратегическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ, направленность подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Так, запланировано проведение под руководством Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася совместной Деловой игры с привлечением оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств стран-партнеров, а также Постоянного совета Организации. На первом этапе планируется отработка предложений по политико-дипломатическим мерам урегулирования кризисной ситуации, на втором - отработка вопросов задействования Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Осенью в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" предусмотрено проведение пяти совместных (специальных) учений, охватывающих Центральноазиатский регион коллективной безопасности. В том числе на территории Кыргызстана – совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021", на территории Таджикистана – специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021", на территории России – совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

"В ходе указанных мероприятий планируется отработать вопросы последовательного применения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, начиная от совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, и завершая постконфликтным урегулированием в ходе миротворческой операции", - сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/401873
Теги:
ОДКБ, СНГ, учения, безопасность
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