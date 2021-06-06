Граница. Отвод дополнительных сил и средств КР и РТ завершен

Обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств Сторон в места постоянной дислокации завершен", - говорится в сообщении.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке Государственной границы продолжают нести службу в усиленном режиме.