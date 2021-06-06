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Граница. Отвод дополнительных сил и средств КР и РТ завершен

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- Оксана Гут
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Обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств Сторон в места постоянной дислокации завершен", - говорится в сообщении.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке Государственной границы продолжают нести службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/401879
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, безопасность, Кыргызстан, Погранслужба
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