Садыр Жапаров проведет заседание Совета по вопросам совершенствования судов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, проведет первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании будут рассмотрены первоочередные задачи, стоящие перед Советом, обсужден ряд законопроектов и другие актуальные вопросы.

Отметим, что данный Совет образован Указом президента Садыра Жапарова в целях совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Совет является совещательным и консультативным органом, созданным в целях подготовки предложений по основным направлениям названной деятельности, обеспечения согласованных действий всех государственных органов по этим направлениям, включая проработку проектов нормативных правовых актов. При Совете образованы экспертные рабочие группы по подготовке соответствующих предложений.

Совет возглавляется главой государства.

Членами Совета являются:

- Улукбек Кармышаков ¬ первый заместитель Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Курманкул Зулушев - Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

- Нургуль Бакирова - председатель Верховного суда Кыргызской Республики;

- Замирбек Базарбеков - судья Верховного суда Кыргызской Республики

- Чинара Садырова - председатель Совета судей Кыргызской Республики;

- Акылбек Жапаров - заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов;

- Канат Керезбеков - председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- Наталья Никитенко - председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- Эмиль Токтошев - председатель Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- Улан Ниязбеков - министр внутренних дел Кыргызской Республики;

- Асель Чынбаева - министр юстиции Кыргызской Республики;

- Камчыбек Ташиев - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

- Билим Райымкулов - председатель Совета Адвокатуры Кыргызской Республики;

- Автандил Арабаев - профессор кафедры гражданского права и адвокатуры Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова, доктор юридических наук;

- Медербек Сатыев - заведующий отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации Президента;

- Чолпон Жакупова - директор правовой клиники "Адилет".

Заседание Совета будет транслироваться сегодня в 10.00 ч. в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, на страницах в социальных сетях.