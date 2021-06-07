Президент поздравил работников финансово-экономической системы с праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, поздравил работников финансово-экономической системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Ниже текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники финансово-экономической системы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем финансово-экономических работников Кыргызской Республики!

Финансово-экономическая сфера является основой социально-экономического развития страны. Главная роль в этом процессе отводится работникам данной сферы.

В этой системе трудятся квалифицированные специалисты, которые составляют немалую часть интеллектуального потенциала страны. Уверен, что профессионализм наших финансистов и экономистов позволит государству успешно решать задачи по обеспечению повышения темпов экономического роста и сбалансированного бюджета, а также усилению устойчивости экономики к глобальным вызовам.

Выполнение этих задач требует от каждого из вас высокой мобильности, добросовестного отношения к работе и честности.

От ваших усилий и кропотливой ежедневной работы зависит благополучие государства, дальнейшее развитие экономики.

В день вашего профессионального праздника позвольте пожелать вам семейного счастья, благополучия и профессиональных успехов!".