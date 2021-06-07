"Кыргызский народ больше ничего не должен канадскому инвестору!"

К нам в редакцию пришло письмо с обращением в адрес президента компании Centerra Gold Inc. Скотту Перри. Самое примечательное, что в данном послании отражается мнение, практически, всех кыргызстанцев. По этой причине и по просьбе самого автора мы не стали публиковать его имя.

Текст письма публикуем полностью и без изменений:

Разработку золотого месторождения Кыргызстан вместе с "Камеко" начал, будучи совсем молодой независимой страной. Долгие годы, мы были частью большого союза, являясь одной из 15 Социалистических республик. Это наложило свой отпечаток и сделало Кыргызстан наивным и одновременно беззащитным перед иностранным инвестором.

Это доказывает тот факт, что руководители Кыргызстана в 1992 году заключили заведомо невыгодное для страны Соглашение, отдав инвестору не только 33 процента акций, да еще и, территорию под разработку месторождения на условиях аренды на 50 лет (по Закону "О концессиях"). А позже, в 2003 году, Кыргызстан лишился и того, что имел. Наши 67 процентов превратились в 33 процента во вновь созданной компании "Центерра Голд Инк.". Это соглашение было оскорбительно для Кыргызстана. Его неоднократно пытались пересмотреть, но каждый раз для КР условия становились только хуже, а люди, которые поощряли и лоббировали деятельность компании - все богаче.

Этому давно необходимо было положить конец. Но власть страны была беззубой и сговорчивой. Сегодня же разрешить спор привычным для канадского инвестора способом - спонсорской помощью отдельным чиновникам во власти - не получится. Проверка Государственной комиссии деятельности "Кумтор Голд Компани" (дочернего предприятия "Центерра Голд Инк.") раскрыла общественности глаза на истинное положение дел на руднике Кумтор. Из нарушений, находящихся на поверхности - складирование отвалов на ледниках Давыдов и Лысый, сброс неочищенной воды с содержанием цианида и сульфатов в реку Кумтор, а также уклонение от исполнение налоговых обязательств за 10 лет. Загрязнение природы Кыргызстана и воровство у кыргызского народа, господин Перри, Вы называете ложью и безосновательным обвинением?! Так вот Вам факты: на поверхности ледников Давыдов и Лысый под Вашим руководством было складировано более 1 млрд тонн пустой породы. Это по-Вашему соответствует международным стандартам работы?! Или может превышение производственной мощности хвостохранилища в 2 раза – это мировая практика.

Называя "Центерра Голд Инк." крупнейшим налогоплательщиком Кыргызстана, Вы почему-то опускаете, что компания с 2009 года не разу не уплатила Кыргызстану 4-процентный налог от валового дохода на развитие минерально-сырьевой базы республики. По самым скромным оценкам бюджет только по этому виду налогов недополучил с учетом санкций 897,9 миллионов долларов США.

Именно вышесказанное и другие нарушения подробно описанные в отчете Госкомиссии и стали поводом для введения в дочернем предприятии "Центерра Голд Инк." "Кумтор Голд Компани" временного внешнего управления. Процедура была проведена с соблюдением всех законодательных норм на основании статьи 22 Закона КР "О концессиях и концессионных предприятиях в республики". Так, что заявление инвестора о захвате предприятия и попытке его национализации - я считаю намеренной акцией по введению международного сообщества в заблуждение. Обвинительной тонн "Центерра Голд Инк." в сложившейся ситуации неуместен. Пока компания не признает, выявленные нарушения, ни о каких переговорах речи быть не может. Кыргызстан сегодня не нападает, а защищает свои интересы.

В заключении, я также хотел бы остановиться на вложениях инвестора в размере 3,4 миллиардов долларов США. За 34 года работы компания уже давно вернула все с дивидендами. Так, что кыргызский народ больше ничего не должен канадскому инвестору!