Погода
$ 84.27 - 84.67
€ 101.90 - 103.32

Зарубежных соотечественников пригласили на всемирный конгресс в Москве

312  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России развернулась подготовка к Всемирному, уже седьмому по счету конгрессу соотечественников, проживающих за рубежом. Он состоится 15-16 октября и пройдет под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".

По словам директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Александра Нуризаде, в текущем году, принимая во внимание действующие антиковидные ограничения, планируется проведение конгресса в гибридном - очно-заочном формате. "В форуме запланировано участие порядка 400 делегатов из более 100 стран. Тех, кому позволят обстоятельства, ждем лично, остальных - в онлайн-режиме", - отметил глава ДРС.

"Как мне кажется, конгресс станет хорошей возможностью для наших соотечественников обменяться полученным в этот период опытом, наработками, установить более тесные контакты с представителями руководства Федерального Собрания, центральных и региональных органов исполнительной власти, традиционных конфессий, российских неправительственных организаций, журналистами", - говорит Нуризаде.

Среди приоритетных тем конгресса - дальнейшее сплочение зарубежной российской общины в условиях новых вызовов, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах их проживания, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи и женщин и другие.

Конгресс инициирован Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников за рубежом. И по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который возглавляет эту комиссию, станет самым важным событием в ее деятельности.

Активное участие во всех таких форумах принимали и представители Кыргызстана, их ждут и на предстоящем конгрессе. В республике действует Координационный совет российских соотечественников. К числу основных задач он относит объединение усилий по укреплению тесных связей с российскими государственными органами и общественными организациями, занимающимися вопросами поддержки соотечественников за рубежом, поддержание процесса сохранения использования в стране русского языка как языка межнационального общения, укрепление добрых традиций российско-кыргызских отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401897
Теги:
Россия, соотечественники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  