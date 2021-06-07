Зарубежных соотечественников пригласили на всемирный конгресс в Москве

В России развернулась подготовка к Всемирному, уже седьмому по счету конгрессу соотечественников, проживающих за рубежом. Он состоится 15-16 октября и пройдет под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".

По словам директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Александра Нуризаде, в текущем году, принимая во внимание действующие антиковидные ограничения, планируется проведение конгресса в гибридном - очно-заочном формате. "В форуме запланировано участие порядка 400 делегатов из более 100 стран. Тех, кому позволят обстоятельства, ждем лично, остальных - в онлайн-режиме", - отметил глава ДРС.

"Как мне кажется, конгресс станет хорошей возможностью для наших соотечественников обменяться полученным в этот период опытом, наработками, установить более тесные контакты с представителями руководства Федерального Собрания, центральных и региональных органов исполнительной власти, традиционных конфессий, российских неправительственных организаций, журналистами", - говорит Нуризаде.

Среди приоритетных тем конгресса - дальнейшее сплочение зарубежной российской общины в условиях новых вызовов, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах их проживания, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи и женщин и другие.

Конгресс инициирован Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников за рубежом. И по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который возглавляет эту комиссию, станет самым важным событием в ее деятельности.

Активное участие во всех таких форумах принимали и представители Кыргызстана, их ждут и на предстоящем конгрессе. В республике действует Координационный совет российских соотечественников. К числу основных задач он относит объединение усилий по укреплению тесных связей с российскими государственными органами и общественными организациями, занимающимися вопросами поддержки соотечественников за рубежом, поддержание процесса сохранения использования в стране русского языка как языка межнационального общения, укрепление добрых традиций российско-кыргызских отношений.