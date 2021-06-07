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Следствие, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде

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- Оксана Гут
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Следственные органы, прокуроры и судьи должны научиться работать в действительно конкурентной среде, которая позволит им оспаривать мотивы государственного обвинения в рамках справедливого судебного разбирательства. Об этом сказал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, во время первого заседания Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Глава государства отметил, что для устранения негативных аспектов судебного процесса, необходимо сначала разработать новую редакцию Уголовного кодекса, процессуального и других кодексов, а также законов, регулирующих правоохранительные и судебные процессы. В то же время действующая Конституция страны, в частности ее раздел "Права, свободы и обязанности человека и гражданина", должен заложить исходную основу для законодательной реформы.

"Форма и содержание обновленного законодательства должны соответствовать духу времени, социальным потребностям, научным методам и практическому опыту, а также международным правовым стандартам. Процедура судебного разбирательства требует прозрачности, снижения издержек для граждан и юридических лиц, возбуждающих судопроизводство, внесения изменений в сокращении срока расследования, срока содержания обвиняемого под стражей. Важно предусмотреть механизмы устранения перекосов в досудебном и судебном производстве. Государство обязано оказывать каждому гражданину квалифицированную юридическую помощь", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что новое законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать механизмы справедливого и эффективного расследования пыток. Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности.

Глава государства считает, что в результате реформ отношение судебной системы к гражданам должно измениться, сделав защиту прав человека ключевым критерием посредством законодательства. И сделает судебную систему открытой, доступной ветвью власти, понятной рядовым гражданам.

"В процессе совершенствования существующих кодексов и законов интересы гражданина, каждого человека должны преобладать над амбициями судебного органа. Мероприятия по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями Конституции Кыргызской Республики", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Вместе с тем президент акцентировал внимание на том, что прежде чем принимать меры по гуманизации законодательства, необходимо проанализировать результаты его предыдущих этапов. Как данный процесс влияет на способность государства бороться с преступностью.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Жогорку Кенеш Кыргызской Республики будет играть важную роль в реализации предстоящих реформ по совершенствованию судебной и правоохранительной системы.

В целях реализации положений новой Конституции, регулирующих судебную систему, в скором времени Президент внесет от своего имени законопроекты о судебной реформе.

В этой связи, он обращается к Жогорку Кенешу с тем, чтобы депутаты рассмотрели данный пакет законопроектов вне очереди. Это необходимо для того, чтобы ускорить структурные изменения в судебной системе и повысить эффективность судебного разбирательства, создать новый Совет юстиции, Совет судей.


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URL: https://www.vb.kg/401900
Теги:
закон, президент, суд, судья, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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