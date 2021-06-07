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Красоты Кыргызстана презентовали на туристической конференции ШОС

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- Евгений Денисенко
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Развитие туризма на пространстве ШОС в условиях пандемии стало главной темой специальной конференции, организованной в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие прошло в онлайн-формате при участии генерального секретаря ШОС Владимира Норова, представителей министерств и ведомств государств-партнеров, отвечающих за развитие туризма, экспертов, специалистов туриндустрии.

Вступивший на конференции Владимир Норов выразить особую признательность ее организатору - Молодежному совету ШОС. И рассказал о негативных последствиях пандемии для туристической сферы.

Как отметил Норов, по оценкам экспертов из Всемирной туристской организации, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), одной из наиболее пострадавших отраслей экономики стала именно туристическая, а также тесно связанные с ней гостиничный, ресторанный бизнес, индустрия досуга, перевозки всех типов и пр. В первом квартале нынешнего года число международных туристов сократилось на 85 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. А продолжающиеся и даже ужесточившиеся ограничения на поездки мешают отрасли начать выход из кризиса. Очевидно, что ее восстановление станет возможным только после отмены введенных карантинных и других видов ограничений свободы передвижения и экономической деятельности, при принятии строжайших мер безопасности, обеспечении здоровья населения.

Несмотря на имеющиеся проблемы, государства-члены ШОС продолжают осуществлять сотрудничество в этой области по линии существующих механизмов, заявил Владимир Норов. Он напомнил, что на состоявшейся 22 мая 2020 года в режиме видеоконференции, под председательством России, встрече руководителей туристских администраций этих стран был принят План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на период 2021-2022 годов. В дальнейших планах - внедрение в рамках ШОС практики объявления одного из городов председательствующего государства "Туристической и культурной столицей ШОС", очередная встреча глав турадминистраций и Туристический форум, намечаемые на июль, другие мероприятия

Говоря о важности продвижения историко-культурного наследия государств-партнеров и развития туристического потенциала их городов и регионов, Владимир Норов отметил проект "Восемь чудес ШОС". Он представляет собой серию тематических презентаций, инициированных Секретариатом ШОС на туристическую тематику. Первая презентация состоялась в июне 2019 года, на нынешней конференции состоялась очередная. В ней были представлены озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, императорский дворец Дамин в Китае, наследие Великих Моголов в городе Лахор в Пакистане, Золотое кольцо России и другие достопримечательности.

Также Молодежным советом ШОС была презентована международная туристическая платформа JoinPRO. Она, как подчеркнуто, позволяет людям путешествовать по всему миру и получать новые впечатления, не выходя из дома, а гидам получать доход, делясь своими знаниями и увлечениями с людьми со всего мира посредством проведения прямых эфиров.

"Предоставление "бесконтактных" услуг, таких как виртуальные туры, "облачные выставки" и другие, позволяет снизить эксплуатационные расходы, расширить туристический опыт и укрепить способность предоставлять качественное обслуживание, гибко реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как вспышки эпидемии. Важно, что с помощью подобных инноваций можно будет создать новую и качественную туристическую среду и повысить общий уровень развития туристических объектов в наших странах", - убежден Владимир Норов.

Вместе с тем, эксперты ШОС прогнозируют мере восстановления отрасли рост внутреннего туризма, спроса на туристические мероприятия под открытым небом и на природе. Предполагается, что такой спрос может восстановиться раньше, чем международный.


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URL: https://www.vb.kg/401902
Теги:
ШОС
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