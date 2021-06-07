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Алмаз Туманов: Канадцам дешевле обойдется уступить нашим требованиям

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- Бакыт Басарбек
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По соглашению канадцы на Кумторе должны были добывать подземным способом золото, но в последующем они получили разрешение у правительства на открытый способ добычи. В результате они стали уничтожать ледники, которые там стояли тысячелетиями, что уже само по себе является огромным нарушением. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил эксперт по горнорудной промышленности Алмаз Туманов

По его словам, помимо выявленных экологических нарушений на Кумторе необходимо также разобраться с налоговыми и таможенными платежами.

- При том же Аскаре Акаеве были моменты, когда компанию освобождали от налогов. На каком основании им это позволялось и при том, что других инвесторов не освобождают от налогов. Пусть в таком случае возвращают все эти обязательные выплаты, - сказал эксперт.

Туманов убежден, что канадцам в любом случае дешевле обойдется уступить требованиям правительства Кыргызстана.

- При открытии у нас одной золоторудной фабрики была договоренность, что компания помимо предоставления рабочих мест будет финансировать другие отечественные производства, к примеру, наших пчеловодов, строительство кирпичного завода и многие другие предприятия. Вот если бы Кумтор занимался аналогичным производством, то авторитет у канадцев был бы намного выше.

Сейчас даже если мы договоримся, даже если они выиграют суды в Канаде, последствия теперь уже будут иные. Местное население им работать уже не даст. Потому что люди уже поняли, что нынешняя власть решительно настроена и что Кумтор – достояние нашего народа. Поэтому канадцам стоит пойти на уступки, им это точно дешевле обойдется.


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URL: https://www.vb.kg/401905
Теги:
Канада, Кыргызстан, Кумтор
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