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"Я с правительства". "Инструктор" водителя курила, материлась в троллейбусе

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- Оксана Гут
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В бишкекском троллейбусе №10 женщина "из правительства" поскандалила с другими пассажирами. В популярную группу black_list в соцсетях написала одна из очевидцев.

По словам девушки, вчера в 19:40 часов она села на 10 троллейбус на улице Советская (пересекает Скрябина). Где уже находилась женщина, ругающаяся матом и называвшая себя инструктором водителя.

"Потом она начала кричать на водителя, что он бездарь, что ничего не умеет и заставляла его открыть двери, чтобы в салоне не воняло! Водитель отказывал! Тут она достала сигарету и начала курить прям в салоне троллейбуса! На пару моих просьб о том, чтобы выбросить сигарету, я услышала только агрессивные маты, и что она из правительства и ей все можно! Так как я в положении и запах сигарет просто вызывал рвоту, я ещё раз попросила бросить сигарету и сняла все на видео! Но после того, как я перестала снимать она начала вести себя ещё более не адекватно! Орала на весь салон, материлась и ругалась!", - рассказала пользователь.

Очевидец отметила, что женщина успокоилась и вышла из общественного транспорта только после того, как она начала звонить в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/401907
Теги:
мэрия, нарушения, правительство, Кыргызстан, общественный транспорт, водитель троллейбуса
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