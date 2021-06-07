Стала известна дата визита Садыра Жапарова в Турцию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 9–11 июня текущего года с официальным визитом посетит Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Лидеры двух стран обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

V заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией пройдет с участием президентов двух стран.

В рамках официального визита ожидается встреча президента Садыра Жапарова со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Президент Садыр Жапаров также примет участие в бизнес-форуме между Кыргызстаном и Турцией.

Он также встретится с гражданами Кыргызской Республики, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в столице Турции, в г. Анкаре".