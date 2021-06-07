Нурдин Кожогулов: долги энергокомпаний составляют 129 млрд сомов

Об этом сегодня на круглом столе "Энергетика Кыргызстана"заявил заместитель министра энергетики и промышленности Нурдин Кожогулов. Он также отметил, что необходимо признать - топливно-энергетический комплекс, который должен составлять основу экономического развития республики, на сегодня очень слаб.

"Необходимо искать способы для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период, когда потребление электроэнергии увеличивается более чем в два раза. Данное обстоятельство является серьезным фактором, сдерживающим экономическое развитие, и не позволяет вводить новые производства, требующие постоянного и бесперебойного обеспечения электроэнергией", - считает Нурдин Кожогулов.

По его словам, сумма долговых обязательств (кредиты, ссуды) энергокомпаний сегодня составляет около 129,1 миллиарда сомов.

"При этом сумма поступлений финансовых средств от реализации электроэнергии при существующих тарифах составляет меньше, чем выплаты по кредитам и текущие расходы энергокомпаний. Средне выставленный тариф не покрывает себестоимость электроэнергии, который по итогам 2020 года составил более 2 сомов за 1 кВтч электроэнергии (генерация/передача/распределение/НДС/технические потери)", - говорит Кожогулов.

Он отметил, что пик выплат по кредитам приходится на 2025 год и составит порядка 18 миллиардов сомов.

"Объем выработки электрической энергии открытым акционерным обществом "Электрические станции" за 2020-2021 годы составил 15,35 млрд кВтч. Изношенность активов основного электроэнергетического оборудования составляет 70 процентов. Необходимо отметить, что данный показатель является угрожающим", - заявил замминистра.