Жара немного спадет. Прогноз погода на 8-14 июня по Кыргызстану

Кратковременные дожди, грозы - Кыргызгидромет распространил прогноз погоды по Кыргызстану на 8-14 июня.

по Чуйской области

8 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

9 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 11 июня ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

12 июня ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

13 июня ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

8 июня возможен кратковременный дождь, гроза. 9 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 10 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

11 июня и 12 июня ночью без осадков. 12 июня днем дождь, гроза. 13 июня ночью без осадков, днем дождь, гроза. 14 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, 8 июня с усилением до 15-20 м/с.

по Таласской области

8 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 9 июня в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

11 июня ночью без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 12 июня ночью без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 13 июня ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Талас

8 июня кратковременный дождь, гроза. 9 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 10 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 11 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 12 июня ночью без осадков, днем дождь, гроза. 13 июня ночью без осадков, днем дождь, гроза. 14 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской области

8 июня ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

9 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

11 июня ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. 12 июня ночью в горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

13 июня ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Ош

8 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9-11 июня и 12 июня ночью без осадков. 12 июня днем и 13 июня кратковременный дождь, гроза. 14 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

по Джалал-Абадской области

8 июня ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

9 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

11 июня ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

12 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

13 июня ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Жалал-Абад

8 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 9-11 июня и 12 июня ночью без осадков. 12 июня днем и 13 июня дождь, гроза. 14 июня возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 4-9 м/с.

по Баткенской области

8 июня ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 9 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

11 июня ночью без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков.

12 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

13 июня ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Баткен

8 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9-11 июня и 12 июня ночью без осадков. 12 июня днем и 13 июня дождь, гроза. 14 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области

8 июня на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 9 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

10 июня в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 11 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 12 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 13 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

8-9 июня кратковременные дожди, грозы. 10 июня ночью без осадков. 10 июня днем и 11-14 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области

8 июня на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 9 июня ночью на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 10 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

11 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 12 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

13 июня ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 14 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 8-11 июня в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Нарын

8-9 июня кратковременные дожди, грозы. 10 июня ночью без осадков. 10 июня днем и 11-14 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, 8 июня с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 15-16 июня

15 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 16 июня ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

Днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей, в горных районах Чуйской, Таласской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

Температура воздуха существенно не изменится.