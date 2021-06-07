Автобусы и троллейбусы в Бишкеке по-прежнему работают в усиленном режиме

Муниципальный общественный транспорт по-прежнему работает в усиленном режиме, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и Бишкекское троллейбусное управление продолжают работать в усиленном режиме с 5:30 утра до 23:00 часов вечера.

На линии 102 автобуса по 11 маршрутам:

- №6 "Ак-Ордо – Тунгуч";

- №7 "Дача – Аламудун-1";

- №8 "Орок – Ош базар";

- №18 "с. Маевка – Кызыл-Туу";

- №21 "Бакай-Ата – Биримдик";

- №22 "Дордой – Умут";

- №36 "Ак-Ордо – Оскон-Ордо";

- №38 "110 квартал – Аламудун-1";

- №42 "12 мкр – Ала-Тоо";

- №46 "Дордой – Чон-Арык";

- №48 "Западный автовокзал – Восточный автовокзал" (Кольцевая).

Для горожан работают 138 троллейбусов по маршрутам:

- №2 – "Мясокомбинат" - микрорайон "Аламедин-1";

- № 4 - "Мясокомбинат" - Кожзавод";

- № 5 - "Тунгуч" - микрорайон "Джал";

- № 6 – "8 микрорайон - западный автовокзал";

- № 7 - рынок "Ош" - микрорайон "Тунгуч";

- № 8 - Восточный автовокзал - "Институт земледелия";

- № 9 - "Институт земледелия - микрорайон "Аламедин-1";

- № 10 - "завод Фрунзе - микрорайон "Асанбай";

- № 11 - "Микрорайон "Асанбай" - Восточный автовокзал";

- № 14 - "Микрорайон "Джал" - Киркомстром";

- № 17 - "Кожзавод - микрорайон "Асанбай".

К слову, сегодня на линии работает и 1 тысяча 528 микроавтобусов.