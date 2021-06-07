Мукамбаев: Судьи и правоохранители должны повернуться лицом к человеку

В Бишкеке прошло первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте Кыргызской Республики, образованном указом президента. Совет был создан для обеспечения согласованных действий всех государственных органов, включая проработку проектов нормативных правовых актов.

Первое заседание глава государства провел сам, отметив, что в связи с новой Конституцией Жогорку Кенешу необходимо принять ряд новых конституционных законов, а именно - "О Верховном суде КР и местных судах", "О Конституционном суде КР", "О статусе судей КР", "Об органах судейского самоуправления" и "О Совете судей".

Он попросил Жогорку Кенеш рассмотреть эти законопроекты вне очереди, чтобы ускорить структурные изменения судебных органов, усилить эффективность работы судебного производства и создать Совет судей.

Эксперт Алибек Мукамбаев считает, что необходимо уделить самое пристальное внимание судейскому корпусу.

- Президент правильно отметил, что требования к судьям очень важны. Потому что судьи должны быть олицетворением справедливости, чего сейчас нет. Глава государства четко сказал, что по оценкам независимых наблюдателей, международных организаций отношение к судьям, правоохранительным органам очень низкое со стороны населения.

Граждане не видели справедливости долгие годы. А справедливость – это то, чего желает любой человек. И именно судьи должны обеспечить справедливость.

Очень наглядно было на совещании показано, что председатель Чуйского областного суда каждый день приходит нетрезвым на заседания. Президент правильно выразил свое возмущение. Какими бы золотыми буквами мы не писали законы, какими бы ни были идеальными эти законы, но если все судьи будут как этот председатель, всему будет грош цена. То есть, все усилия по новым кодексам ничего не стоят, если не изменится кадровый состав судов, - считает он.

Алибек Мукамбаев говорит, что прошедшее совещание было очень важным.

- Можно приветствовать то, что в него вошли представители гражданского общества, многие высшие государственные чиновники, политические деятели. Они прекрасно осознают, какая на них лежит ответственность. Апеллирование к тому, чтобы дисциплинарная и правоохранительная системы повернулись лицом к простому человеку, - это, наверное, самое важное.

Также важно, чтобы все законодательство соответствовало принятой Конституции, которую поддержало подавляющее большинство населения, - отмечает эксперт.