Жители Таласа незаконно за деньги переправляли граждан в Казахстан

Пресечен устойчивый канал незаконного перехода государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики совместно с сотрудниками погранзаставы ПС ГКНБ удалось пресечь деятельность лиц, организовавших устойчивый канал незаконного пересечения государственной границы.

Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 43 (Соучастник преступления) и ст.358 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР, в Таласской области установлены и задержаны 3 уроженца Манасского района Таласской области К.Б.Ш.,

Д.Р.А. и М.А.У.

"Установлено, что данные жители приграничных участков организовали устойчивый канал незаконной переправки граждан на линии госграницы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан вне пункта пограничного контроля за денежное вознаграждение", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время материалы досудебного производства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.