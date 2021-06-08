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Жители Таласа незаконно за деньги переправляли граждан в Казахстан

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- Оксана Гут
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Пресечен устойчивый канал незаконного перехода государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики совместно с сотрудниками погранзаставы ПС ГКНБ удалось пресечь деятельность лиц, организовавших устойчивый канал незаконного пересечения государственной границы.

Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 43 (Соучастник преступления) и ст.358 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР, в Таласской области установлены и задержаны 3 уроженца Манасского района Таласской области К.Б.Ш.,

Д.Р.А. и М.А.У.

"Установлено, что данные жители приграничных участков организовали устойчивый канал незаконной переправки граждан на линии госграницы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан вне пункта пограничного контроля за денежное вознаграждение", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время материалы досудебного производства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.


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URL: https://www.vb.kg/401932
Теги:
ГКНБ, граница, уголовная ответственность, Кыргызстан
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