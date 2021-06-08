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Две страшные аварии с утра унесли жизни четырех человек

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- Оксана Гут
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Сегодня, 8 июня, с утра произошли две страшные аварии, унесшие жизни четырех человек. Еще девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Одно из смертельных ДТП произошло около 4:30 часов в селе Дархан Джети-Огузского района Иссык-Кульской области на 178-км ​трассы Балыкчи-Кызыл-Суу-Каракол. Столкнулись автомобили марок BMW 525 и AUDI C4.

На место происшествия были привлечены четыре спасателя из пожарно-спасательного части №15 г. Каракол. В результате ДТП 3 человека погибли, 2 человека были доставлены в больницу.

Вторая авария случилась в 2:30 часов в Жайылском районе Чуйской области на 152 км а/д Бишкек- Ош (уч. Токойлуу). Столкнулись две легковые машины марок "Тойота Прадо" и "Митсубиси Галант".

В результате происшествия один из пассажиров машины "Митсубиси Галант" скончался на месте (мужчина А.К. приблизительно 40-45 лет). Четыре пассажира (2 мужчин и 2 женщины) и три пассажира с "Тойота Прадо" (2 мужчин и 1 женщина) получили разные травмы.

На место ДТП было привлечено 5 спасателей. Спасатели извлекли тело из машины и передали сотрудникам МВД, а пострадавших сотрудники скорой помощи увезли в районную больницу.


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URL: https://www.vb.kg/401934
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, МЧС
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