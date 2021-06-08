Партия Женишбека Назаралиева решила не участвовать в повторных выборах БГК

Партия Женишбека Назаралиева не будет участвовать в повторных выборах Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщается на официальной странице политорганизации в соцсетях.

"По итогам собрания политического совета партии "Свобода выбора" принято решение о нецелесообразности участия партии в местном выборном процессе. Надеемся на беспристрастное и честное проведение голосования и желаем горожанам избрания прогрессивного и адекватного столичного парламента", - говорится в посте.

Напомним, партия "Свобода выбора" продвигает идеи о внедрении повсеместного производства каннабиса для технических, медицинских и рекреационных целей. Тем самым создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить уровень отечественной экономики.

Партия не прошла в БГК по результатам выборов, прошедших 11 апреля. Тогда "Свобода выбора" официально заявила о своём несогласии с результатами этих выборов. Позже, как известно, итоги голосования ЦИК признал недействительными. Новые выборы назначены на 11 июля.