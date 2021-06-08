В ЕАЭС произошла перезагрузка интеграции

Экономики стран ЕАЭС восстанавливаются после пандемии. Об этом было заявлено в ходе сессии "ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития", которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович акцентировал внимание на "перезагрузке интеграции". Он связана, по его словам, с принятием Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также с перестройкой работы ЕЭК и Союза в целом в связи с вызовами, обусловленными пандемией COVID-19.

"Мы постарались сделать перезагрузку интеграции, чтобы принимать нормативно-правовые акты прямого действия в рамках Комиссии и ЕАЭС. Органы Союза за 2020 год приняли таких актов около 250, которые непосредственно работают в интересах деловых кругов стран ЕАЭС", - подчеркнул Михаил Мясникович. "Усилия не напрасны. Мы сегодня значительно превысили уровень доверия. У нас достаточно хороший рост взаимной торговли в первом квартале текущего года – 17 процентов к уровню прошлого года", - продолжил он.

По мнению заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука, ни у кого не осталось сомнений в том, что ЕАЭС – это проект, который развивается успешно. Стратегия-2025 позволит сделать следующий шаг и перейти на новый уровень экономического сотрудничества. Сегодня усилия направлены на формирование общих рынков, в первую очередь энергетических. "Залог нашего успеха – евразийство. Это идея, которая появилась не сегодня и не с появлением ЕАЭС. Это наш, если хотите, генетический код. Мы по-хорошему обречены быть вместе. И сегодня мы просто восстанавливаем то, к чему мы все сознательно или подсознательно стремимся", - заявил Оверчук.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач считает, что итогом интеграции на текущем этапе можно назвать увеличение внутреннего рынка, причем для Беларуси, Казахстана, Армении Кыргызстана – многократное, для России оно составило 24 процента. По словам Вольвача, благодаря увеличению взаимной торговли на внутреннем рынке ЕАЭС удалось обеспечить дополнительный ежегодный экономический рост до 2 процентов совокупного ВВП, расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, а также достичь экономического, социального и культурного сплочения государств-членов.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев напомнил, что в Основных ориентирах макроэкономической политики, утвержденных главами государств ЕАЭС, заложен прирост ВВП 5 процентов в год, что в 1,5 раза выше, чем планируют национальные правительства. Такой результат можно обеспечить за счет развития кооперации, реализации промышленных программ, научно-технического сотрудничества. "Нам нужны механизмы кредитования и механизмы финансирования. Для кредитования можно использовать цифровые инструменты, создать пулы кредитных ресурсов. Финансировать межгоспрограммы наш бюджет не позволяет, нужны целевые источники", - уточнил министр ЕЭК.

Президент Российского союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин среди ключевых достижений ЕАЭС назвал единое таможенное пространство, общий рынок труда, который по глубине и масштабу сопоставим с рынком ЕС, создание евразийских институтов, таких как Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития, а также целая сеть торговых соглашений с третьими странами.Шохин подчеркнул, что техническое регулирование в ЕАЭС осуществляется на базе современных техрегламентов, сегодня речь уже идет о цифровой трансформации этого процесса.

"Наполнить ЕАЭС экономической повесткой, реальными интеграционными проектами" призвал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Наиболее актуальными и важными направлениями проектной деятельности он назвал сквозные интеграционные проекты, которые связывают несколько государств, обеспечивают мультипликативный эффект для них, выстраивая экономический каркас ЕАЭС, прежде всего, в сфере транспортной инфраструктуры. По оценке Николая Подгузова, за три-четыре года портфель проектов банка вырастет с текущих 4,4 млрд до 10 млрд долларов. "Это будет практический вклад ЕАБР в инвестиции, в развитие проектов ЕАЭС и укрепление Союза", - сказал глава ЕАБР.