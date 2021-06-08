В Токмоке задержаны трое парней за совершении серийных квартирных краж

Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Чуйской области задержали преступную группу, подозреваемую в совершении серийных квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 29 мая, в ОВД г. Токмок с заявлением обратился местный житель 40-летний Б.О. Он сообщил, что неизвестные лица проникли в его дом и совершили кражу охотничьего оружия марки "Вепрь-КМ" и патронов калибра 7,62х39мм в количестве 200 штук.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД г. Токмок по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

Выяснилось, что кража произошла, когда хозяина не было дома и злоумышленники, воспользовавшись этим, проникли в дом через пластиковые окна. Оружие лежало и хранилось дома в сейфе. Злоумышленники вскрыли сейф и украли оружие и патроны.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД г. Токмок были установлены и доставлены в ОВД г. Токмок трое. Ими оказались: 26-летний Ж.И. и 24-летние М.М. и Ж.Н., двое из них оказались ранее судимыми за кражи.

Также стало известно, что вышеуказанные лица причастны еще к 8 аналогичным кражам на территории г. Токмок.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют причастность данных лиц, к другим аналогичным преступлениям совершенным на территории г. Томкок и Чуйской области.

Задержанные водворены в ИВС.

Досудебное производство продолжается.