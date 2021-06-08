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Задержан 25-летний парень торгующий поддельными справками о сдаче ПЦР-теста

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- Оксана Гут
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Задержан 25-летний парень торгующий поддельными справками о сдаче ПЦР-теста, заявляет пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее сотрудниками отдела борьбы с организованной преступностью ГУВД Чуйской области была получена оперативная информация, что на территории Ысык-Атинского района Чуйской области группа лиц в сговоре с одной из частных клиник за определенную сумму выдают справки от Covid-19. При этом анализы на ПЦР-тест люди не сдают, визуального контакта с врачом не происходит. По полученной информации данная группа занимается противоправной деятельностью уже довольно длительное время.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП, по данному факту в Следственной службе ОВД Ысык-Атинского района начато досудебное расследование по ст. 359 (подделка документов) УК Кыргызской Республики.

"По результатам проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ОБОП ГУВД Чуйской области, совместно сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района было установлено, что некий гражданин "А" в сговоре с одной из частных клиник, через социальную сеть Whatsapp занимается продажей поддельных ПЦР-тестов для водителей большегрузных автомашин, которые путем предоставления данных поддельных справок таможенным органам, свободно пересекают государственную границу", - сообщает ведомство.

Вскоре подозреваемый был установлен, им оказался уроженец Чуйской области 25-летний Х.А.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий 7 июня 2021 года сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и Ысык-Атинского РОВД подозреваемый задержан с поличным и выдворен ИВС.

В настоящее время осуществляются следственные действия. Принимаются меры, направленные на выявление иных лиц, причастных к незаконной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/401941
Теги:
граница, грузоперевозки, подделка, Чуйская область, Кыргызстан, коронавирус, ГУВД
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